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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700658/الرئيس-السيسي-يجتمع-بمحافظ-الوادي-الجديد-لمتابعة-الموقف-التنفيذي-للمشروعات-المختلفة-بالمحافظة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بالوادي الجديد

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس وجه - خلال الاجتماع- بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد؛ للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وقام اللواء محمد الزملوط، بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصةً في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.

عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة

كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.

واستعرض أيضاً محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.