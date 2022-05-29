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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700657/لمواجهة-الشائعات-علاء-مصطفي-نائب-التنسيقية-الإعلام-أحد-أدوات-التعامل-مع-أزمة-الغذاء

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الغذاء العالمية تحدي كبير يواجه الدولة المصرية نتيجة لاضطراب في سلاسل إمداد الغذاء وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سعر القمح عالمي في ظل اعتماد مصر على القمح الروسي و الأوكراني.

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لمواجهة الشائعات.. علاء مصطفي "نائب التنسيقية": الإعلام أحد أدوات التعامل مع أزمة الغذاء

واضاف مصطفي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه في ظل التعامل مع أدوات العصر الجديدة أصبح الإعلام أحد أدوات التعامل مع تلك الأزمة في الوقت الذي يتأثر بهذه الأزمة أكثر من ١٠٥ مليون مصري، حتى لا نترك المجال لأي مغرض يحاول تأويل أو خلق الأكاذيب للتأثير على المواطنين البسطاء وإصابتهم باليأس.

وشدد النائب، أن القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة يجب أن تكون سريعة في الرد على تساؤلات المواطنين ومواجهة الشائعات، ولا تكتفي بتغطية أخبار الوزارة أو الهيئات التابعة.

وتابع:" ضرورة الإستثمار في ملف التحول الرقمي لإتاحة البيانات والخدمات التموينية للمواطنين تخفيفًا على كاهل المواطن والتيسير عليه، ورفع المعاناة عنهم، وعدم إجبارهم على زيارة مكاتب التموين."