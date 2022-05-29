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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700656/الشيوخ-يحيل-طلب-النائب-طارق-نصير-بشأن-مواجهـة-أزمـة-الغـذاء-العالمية-للجنة-الصناعة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد حلاوة.

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وتضمن قرار الإحالة أيضا كافة المناقشات التي دات خلال الجلسة، بالإضافة إلى بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الشيوخ يحيل طلب النائب طارق نصير بشأن مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية للجنة الصناعة

وأكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتي في إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.

ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.