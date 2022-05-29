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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700654/بعد-عليا-الطلاق-أبوظ-الجوازة-أول-تعليق-من-هشام-ربيع-على-الفيديو-المتداول-لـ-بوسي

علق زوج الفنانة بوسي مصمم الشعر الشهير هشام ربيع على الفيديو المتداول لها التي رددت فيه: عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي، من حفل زفافهم والذي أثار ضجة كبيرة في السوشيال ميديا، وذلك أثناء تصريحات تلفزيونية له.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق زوج بوسي هشام ربيع على الفيديو المتداول لها

تعليق هشام ربيع على الفيديو المتداول

وعلق، قائلًا: لقد انعلت على أحد الحضور بسبب إرهاقها الشديد من الفرح وترتيباته التي تعرضت لها هذا اليوم، بجابن حذاء القدم التي كانت ترتديه، وعلق: الجزمة تعبتها جدًا وعمالة ترقض بقالها كتير وانفعلت على شخص اسمه عباس.

حفل زفاف بوسي وهشام ربيع

احتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها أمس الإثنين على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الاجتماعى. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى.

وكان عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على حضور حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى منهم: مصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، ميرهان حسين، الإعلامية منى عبدالغني.

أحدث أعمال بوسي الغنائية

على الصعيد الآخر، كانت اخر أعمال بوسي الغنائية «أبيع الدنيا» كلمات و الحان: عزيز الشافعي التوزيع الموسيقي: احمد عادل مكس و ماستر: هاني محروس جيتار: مصطفي اصلان ايقاع: احمد عيادي ناي: أحمد خيري صولو اورج: محمود شاهي فوتوغرفيا: كريم نور ميك اب: شريف تانيوس مساعد الفنانة بوسي: حسين مصممة الازياء: مايا حداد

وتقول كلمات الأغنية:

انا ابيع الدنيا .. عشانك انت يا روحي ف ثانيه مش عايزه خالص حاجه تانيه انت م الدنيا تكفي .. حضنك بس اللي يدفي مطمنه و انت ف صفي بايعاهم بايعه .. من غيرك ضايعه ينادوني .. اقول مش جايه و معاك ف الراحه و ف الجايه و ف اي حوار تالقيني جايه رمياهم راميه شوف نارهم حاميه يشوفوني.. يقولولي حلوه و عيونك انت الحلوه