لجنة العفو الرئاسة: قائمة جديدة خلال 24ساعة..وكل الشكر للرئيس السيسى

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700653/لجنة-العفو-الرئاسة-قائمة-جديدة-خلال-24ساعةوكل-الشكر-للرئيس-السيسى

أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، خلال ٢٤ ساعة أو أكثر قليلا، مؤكدا أن القوائم ستتوالي بعد ذلك، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية.

دوت الخليج

لجنة العفو الرئاسة: قائمة جديدة خلال 24ساعة

الرئاسة تدرس ضم يحيى حسين عبد الهادي لقائمة العفو

وكانت قد أكدت لجنة العفو الرئاسي، احترامها لأحكام الدستور والقانون وأن أحكام القضاء المصري واجبة النفاذ وتدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول علي اختصاصاتها.

وأضافت أنه فِي هذا السياق، تلقت اللجنة، خبر الحكم علي يحي حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وكانت قد قامت اللجنة بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد تواصلت لجنة العفو الرئاسي فور تلقيها نبأ الحكم علي يحي حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه، وتلقت اللجنة رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام.

واختتمت اللجنة: "ونحن إذ نعلن ذلك علي الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".

شروط العفو الرئاسي

نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.