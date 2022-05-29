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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700652/النائب-إيهاب-عبد-العظيم-يتفقد-أعمال-تنفيذ-مشروعات-حياة-كريمة-في-المنيا

رافق النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، و رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في جولته التفقدية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى مركز العدوة بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

النائب إيهاب عبد العظيم يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، العميد انور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد النائب الوفدي إيهاب عبدالعظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا حرص الحزب على مساندة الدولة المصرية في جهودها المستمرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، والمساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المبادرة، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل بيت الأمة، في ظل جهود الدولة والقيادة السياسية لتطوير نجوع وقرى الريف المصري بالتزامن مع إعلان انطلاق الجمهورية الجديدة.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقرية الجهاد ، حيث شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية والجاري إنشائهاعلى مساحة 250متر وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3أفدنة وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك الاعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900متر .

تابع " القاضي" خلال جولته بقري مركز العدوة أعمال إنشاء محطة معالجه الصرف الصحي بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدان وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه ، حيث راجع المحافظ كافة التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة. كما شملت جولة محافظ المنيا، تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية عطف حيدر ، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه ، بالإضافة الى متابعة العمل في مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه.

ووجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وبصفة خاصة المدارس باعتبارها مشروعات قومية. وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.