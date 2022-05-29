انت الان تتابع تفاصيل خبر "شوفت كل الأنبياء في منامي".. تصريحات مثيرة لـ سلاف فواخرجي ببرنامج كتاب الشهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /700651/شوفت-كل-الأنبياء-في-منامي-تصريحات-مثيرة-لـ-سلاف-فواخرجي-ببرنامج-كتاب-الشهرة

حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة الجديد ويقدمه الإعلامي علي ياسين، لتتحدث خلاله عن أعمالها المقبل وحقيقة انفصالها، وصعوبتها مع الفن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات سلاف فواخرجي المثيرة للجدل

لم يخلو لقاء سلاف فواخرجي من التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل، اذ كشفت عن أسرار غريية لأول مرة، وتحدثت كعادتها عن أشياء تمس الدين الإسلامي مشيرة إلى أنها رأت كل الأنبياء في منامها، وفي ذلك السياق نرصد لكم أبرز تصريحتها خلال السطور التالية:

تصريحات سلاف فواخرجي في كتاب الشهرة

- أخذت حقنة كانت ممكن تؤدي إلى شلل في جسمي من أجل التمثيل.

- الوطن السوري بحاجة الفنانة أصالة نصري.

- خسرت جنيني بسبب التمثيل.

- أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤية كتير، وبشوف أنبياء كتير، وشفت كل الأنبياء.

- من فترة شفت الست رُقية كانت بتناديني أروح لعندها، فاتنكرت ورحت مع صديقتى على الجامع.

سلاف فواخرجي: لا يوجد عقاب في الأخرة

وسبق وأن صرحت الفنانة سلاف فواخرجي بأنها لا تؤمن بوجود أخرة، فقالت في لقاء تليفزيوني: “مفيش عقاب في جنة بس، ربنا أحلى من أن يقوم بحرق عباده والجنة جميلة لكن لم يذهب أي شخص هناك ويحكى عنها، والعقاب والثواب موجود حتى فى الدنيا، وتكفير أى إنسان أمر مرفوض وتم تكفيرى كثيرا.. وتكفير الأشخاص هو قمة الكفر وأرى ان البوذي شخص مرضى عنه".

سلاف فواخرجي تتألق في مسلسل مع وقف التنفيذ

على الصعيد الآخر، يُعرض حاليًا للفنانة سلاف فواخرجي مسسلل «مع وقف التنفيذ» وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.