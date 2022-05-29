القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدى الخطورة بشمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:30 مساءً - فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عدد 10 فرد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من ( الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات ، وكميات من مادة TNT)) شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية) ، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه وعدد 2 خزنة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر .