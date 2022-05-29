الشيوخ يحيل 20 تقريرا للحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:30 مساءً - أحال مجلس الشيوخ 20 تقريرا من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إن تلك التقارير بشان إقترحات برغبات تقدم بها مجموعة من الأعضاء وتم مناقشتها باللجان النوعية المتخصصة وتم إتخاذ توصيات بشأنها وأعلن عن موافقة المجلس لاحالة تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وذلك بعد موافقة المجلس علي ذلك وجاءت تلك التقارير كما يلي :

- 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصر إلكسان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.

- 6 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الأنفاق بجنوب الجيزة (مركز أبوالنمرس قسم الحوامدية، مركز البدرشين، مركز العياط، مركز الصف مركز أطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى اقتراح من ثلاثة نواب وهم: أحمد خشانة، وحافظ شوشة، النائب سيد عبده، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط ومحمد يحيى عزمى بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب أحمد القناوى، بشأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمي والنائب أحمد القناوى، بشأن تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبرى.

كما تشمل تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشـأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014، ومن النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31.

وتشمل تقريرين للجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ أسـوار حماية على جانبي المجارى المائية للترع «بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم بالإضافة إلى 7 تقارير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مستشفى أبوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة، ومن النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى محافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمستشفى الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی، بشأن إنشاء مستشفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المستشفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزى.