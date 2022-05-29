اليوم .. وغداً انطلاق المرحلة الثانية من ماراثون الانتخابات العمالية وممثلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:30 مساءً - ينطلق اليوم وغدا (الأحد والأثنين) ، في الساعة التاسعة صباحا ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، ويشارك فيها 2 مليون و 136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة ، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و 1321 عاملاً.

وتشمل المرحلة الثانية ١4 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها اليوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو) ، وغدا الاثنين 30 مايو لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية: إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، مشيرا إلي أنه يتابع علي مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة يوميا ، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافي أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في هذه الانتخابات .

وقد أصدر أمين عام اللجنة العليا للانتخابات مدحت الغمراوي تعليمات بشأن إجراءات إدارة الصندوق الانتخابي ، وذلك في إطار التنظيم لإجراءات (التصويت والفرز) لانتخابات اللجان النقابية العمالية في مديرية القوي العاملة بالقاهرة وفروعها بالمديريات الأخرى .

وألزمت التعليمات أن تبدأ لجان الانتخاب في مباشرة مهامها في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً وفي حالة وجود عدد من الناخبين بمقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم ، ولا ينتهي العمل إلا بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.

كما نصت التعليمات علي أنه يجب التأكد من أن صندوق الانتخاب فارغ من أي ورق أو قصاصات أو مستندات علي أن يكون ذلك أمام جميع الحاضرين حتى يطمئن الجميع من فراغ الصندوق قبل بدء العملية الانتخابية، ويجب غلق الصندوق الانتخابي بالشمع الأحمر أو بالاقفال مع سداد الفتحة الخاصة بالاقفال بالشريط اللاصق المقوي والشمع ويحتفظ رئيس اللجنة مفتاح القفل.

وأكدت التعليمات عدم جواز لرئيس اللجنة مغادرة مقر الانتخاب لأي سبب من الأسباب ، وفي حالات (الصلاة ، والغذاء أو ....إلخ ) يتم غلق مقر الانتخاب ولا يسمح بتواجد أحد بالداخل ، ويحظر توجيه الناخبين بالتصويت لأحد المرشحين دون غيره ، أو التدخل في عملية التصويت ، وتولي رئيس اللجنة التعامل بنفسه مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الإدلاء بالأصوات لهم حسب حالتهم.

وأشارت التعليمات إلي أنه يتم فرز الأصوات بمقر الانتخاب ، أو بأي مقر مناسب آخر طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات ،واثبات ذلك في المحضر ، ولي جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس اللجنة ، محضرا يثبت فيه نتائج الفرز ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع علي المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها.

ونوهت التعليمات علي أنه يجب وضع استمارات إبداء الرأي وكشوف الجمعية العمومية بالصندوق الانتخابي وغلقه بالشمع الأحمر ، او بالاقفال مع الشريط اللاصق والشمع ، وتسليمه للموظف المسئول من الشئون الإدارية أو إدارة اأمن بالمنشأة وتوقيعه باستلام الصندوق علي سبيل الأمانة، وعلي رئيس اللجنة الفرعية أن يسلم محاضر التصويت والفرز إلي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخاب بمديرية القوي العاملة المختصة .

ويرسل رؤساء اللجان الفرعية صور محاضر التصويت والفرز إلي رئيس اللجنة الفرعية المشرف علي الانتخاب بالمركز الرئيسي للمنشأة بأي وسيلة من وسائل التواصل، ويلتزم رؤساء اللجان المشرفين علي الانتخابات بإرسال محاضر التصويت والفرز علي رقم واتساب 01122604477، ولا يجوز مغادرة اللجنة قبل الرد بالتأكيد من مجموعة العمل المشكلة بالوزارة علي مراجعة محاضر التصويت والفرز ، وفي حالة وجود أي استفسار أو عقبات أثناء إجراءات الانتخاب او الفرز يتم الاتصال علي ذات الرقم سالف الذكر ، وعلى رؤساء اللجان المشرفة علي الانتخابات والمختصين ضع أحكام هذه التعليمات موضع التنفيذ.