أخبار مصرية

وزارة الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:30 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج يوم الثلاثاء المقبل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية معمتها تأمين الخدمات الطبية للحجاج المصريين، مؤكدة استمرار التجهيز للبعثة من خلال توفير الكوادر الطبية وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك اتخاذ لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع العدوى، خاصة كورونا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا