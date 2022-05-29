رئيس الوزراء يلتقى نظيره الأردنى

جاء ذلك على هامش مشاركتهما فى مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.
وخلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامى بين البلدين، والذى أُضيف إليه اليوم تعاون طموح فى إطار المبادرة الثلاثية.
وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، لتعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ثقته فى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ستمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.
وأضاف مدبولى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التى تمتلكها البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات ستشكل قوة دفع هائلة فى سبيل تحقيق تطلعات دولنا نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.
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