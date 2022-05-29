الساعة بجنيه.. انطلاق كايرو بايك منتصف يوليو

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نموذجا لإحدى محطات الدراجات والتى سيتم تركيبها ونشرها بوسط المدينة، ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "كايرو بايك" وهو المشروع الذى سيدخل حيز التطبيق منتصف يوليو المقبل، ويقوم على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.





وأشار إلى أن محافظة القاهرة ستكون الرائدة فى تطبيق هذا المشروع كون تلك المنظومة هى الأولى من نوعها فى مصر نظراً لأن التجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو فى نطاقات ضيقة أخرى، كما تم اختيار مسمى (كايرو بايك) أو(دراجة القاهرة) خلال تشاورات قامت بها محافظة القاهرة مع المجتمع المدنى ومجموعات ركوب الدراجات والمهتمين بالقضايا البيئية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع كايرو بايك هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فنى وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من تصميم المحطات والدراجات وتطبيق الموبايل (الأبليكيشن) الخاص بها حيث تعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع وهو ما سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتى والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) حيث سعت محافظة القاهرة جاهدة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحى والصديق للبيئة ، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده على هذا، حيث يعانى أصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن أن يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التى تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام، مضيفاً أن القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال النقل خاصة تلك التى تقلل من التلوث.

ومشروع "كايرو بايك" سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين الأولى منتصف شهر يوليو بـ250 دراجة موزعة على 26 محطة، والمرحلة الثانية فى منتصف سبتمبر وتضم 250 دراجة بإجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات فى محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة فى مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه فى تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.