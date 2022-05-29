%90 من المستهدف.. توريد 401 ألف طن قمح فى المنيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن شون وصوامع القمح بالمحافظة استقبلت حتى الآن 401 ألف و803 أطنان من محصول القمح من المزارعين والموردين حتى اليوم منذ بدء موسم التوريد بنسبة 90% تقريبًا من المستهدف.





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