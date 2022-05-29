عاجل- مقتل 10 إرهابيين شديدى الخطورة فى شمال سيناء

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جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، تمت محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة.
وأوضحت أنه عثر بحوزتهم على عدد من (الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة ( TNT ) شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية)، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأضافت: "كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه و2 خزنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.
ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كل ربوع مصر.
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