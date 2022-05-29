جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية المختلفة فى محافظة الوادى الجديد.
وقام الزملوط بعرض مستجدات العمل فى مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادى الجديد فى كل المجالات، خصوصا فى قطاع الزراعة والموقف التنفيذى لاستصلاح الأراضى وجهود تشجيع الاستثمار الزراعى، للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح.
كما تم عرض سير العمل فى المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع فى إنتاج التمور بمحافظة الوادى الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية فى مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها فى المحافظة.
واستعرض أيضاً محافظ الوادى الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومى النموذجى المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذى يضم كل المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.