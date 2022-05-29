عاجل- الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى محافظة الوادى الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى لأهالى المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية المختلفة فى محافظة الوادى الجديد.

وقام الزملوط بعرض مستجدات العمل فى مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادى الجديد فى كل المجالات، خصوصا فى قطاع الزراعة والموقف التنفيذى لاستصلاح الأراضى وجهود تشجيع الاستثمار الزراعى، للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح.

كما تم عرض سير العمل فى المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع فى إنتاج التمور بمحافظة الوادى الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية فى مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها فى المحافظة.

واستعرض أيضاً محافظ الوادى الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومى النموذجى المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذى يضم كل المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.