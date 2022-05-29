وزير التموين: لن تلغى أى بطاقة لعدم توافر التليفون

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، للتواصل معهم عبر إرسال الرسائل.

وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.

وقال المصيلحى، إن الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمى، حيث أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالى حال حدوث تغيير فى البيانات سيتم اخطار المواطن بذلك التغيير بدلا من الحذف مباشرة أو اتخاذ إجراءات بشأن البطاقة.

وأضاف وزير التموين: رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنه لا يتم الحذف من الخبز، وذلك نظرا لعدم وجود المخابز الحرة فى كل مناطق الجمهورية.