فى المستشفى الإيطالى بمنطقة العباسية.. توجيه بعلاج مريض على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المستشفى الإيطالى بمنطقة العباسية، اليوم الأحد، بحضور السفير الإيطالى لدى مصر «مايكل كارون» والقنصل الإيطالى بالقاهرة «كيارا ساويللى» إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى.





رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، والدكتور باسم غبريال، مدير عام المستشفى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق التكامل بين مستشفيات القطاعين الحكومى والخاص، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الكلى، والغرف الخاصة بجلسات الغسيل الكلى، والتى تستقبل 55 مريضا يوميا، لتلقى الجلسات على 24 ماكينة غسيل، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم خدمة الغسيل الكلوى بالمجان لـ 110 مرضى خاضعين لمنظومة التأمين الصحى، والمستفيدين بخدمات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن الوزير تفقد وحدة أمراض الدم التى تضم غرف التبرع، ومعمل فحص الفيروسات، وهى من الوحدات التى تم تطويرها مؤخرًا، من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية عالميًا، ومنها جهاز (البايو فاير) والذى يقوم بفحص وتحديد نوع الميكروب خلال ساعتين فقط بدلا من 3 أيام.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد وحدة تشخيص وعلاج الأطفال من ذوى الهمم، والتى تضم تخصصات (المخ والأعصاب، العلاج الطبيعى، التغذية العلاجية، الطب النفسى، التخاطب، الطب السلوكى)، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل بالوحدة والتى تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للأطفال فى مكان واحد، بما يضمن توفير الوقت والجهد للأطفال وذويهم، لافتاً إلى أن الوحدة يقوم عليها نخبة متخصصة من الأساتذة والاستشاريين.

وأوضح أن الوزير تفقد مكتب خدمة المرضى، وقسم الأطفال المبتسرين، الذى يضم 7 حضانات، فضإلى جانب تفقد قسم الرعاية المركزة والذى يضم 37 سريرا، حيث أشاد الوزير بمستوى التجهيزات بالمستشفى والذى يضم أكثر من 620 سرير، و30 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه خلال جولته بسرعة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لأحد مرضى القلب المترددين على المستشفى، وتوفير جهاز تنظيم لضربات القلب، بالإضافة إلى متابعته دوريا، وذلك عقب تحدثه لعدد من المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

ونوه «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على استمرار العمل والتعاون المشترك بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفى الإيطالى، حيث يستقبل المستشفى عدد من الحالات المُدرجة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومنظومة التأمين الصحى القديم، لتلقى الخدمات الطبية اللازمة.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالى لدى مصر «مايكل كارون» إلى أن المستشفى سيستعين خلال الفترة المقبلة بعدد من الأساتذة والخبراء الإيطاليين فى تخصص جراحات قلب الأطفال، لإجراء الجراحات الدقيقة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى هذا التخصص، مشيراً إلى تجهيز المستشفى بقسم قسطرة قلبية متميز ومجهز على أعلى مستوى.