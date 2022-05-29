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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700619/حقيقة-تسريبات-امتحانات-الدبلومات-الفنية-الترم-الثاني-2022

تداولت أخبار بخصوص تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت أمس السبت 28 مايو بمادة اللغة العربية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا تسريب مادة اللغة العربية قبل دخول الطلبة إلى اللجان، والذين تفاجئوا بتسريب مادة اللغة العربية لامتحانات الدبلومات الفنية على أحد جروبات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام».

دوت الخليج

تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وانتشرت صور تسريب امتحان اللغة العربية بامتحانات الدبلومات الفنية قبل نصف ساعة من بدء الامتحان، والتي تم نشرها داخل محافظة القاهرة وعدد آخر من المحافظات، ودخل الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية بعدما قاموا بحفظ الإجابات.

حقيقة تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية 2022

كما تم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للدبلومات الفنية 2022، وتصوير الأسئلة ونشرها بأختام لجان الامتحانات، كذلك تم تسريب امتحان الفيزياء وتكنولوجيا معدات لشعبة الملابس الجاهزة، فيما تقوم وزارة التربية والتعليم من تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها ومحاسبة المتسببين في تسريب امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

حقيقة تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني

وقامت صفحة شاومينج بتغشش تسريبات امتحان الدبلومات الفنية 2022، بوضع أسئلة الامتحانات وإجابتها لجميع المواد بالمجان، وتم تداول صور ورقة الأسئلة في المواد المختلفة مع نماذج الإجابة، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتحقق من صحة هذه الصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الظاهرة مرة أخرى.

التربية والتعليم تحذر من تسريب امتحانات الدبلومات الفنية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تحذيرًا بعدم تسريب أي امتحانات للدبلومات الفنية أو تصوير ورقة الأسئلة والإجابات على جروبات الغش المختلفو، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن ذلك، موضحة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي تجري حاليًا لمعرفة هوية المتسبب في تسريب امتحانات الدبلومات الفنية.

تسريبات امتحان الدبلومات الفنية الترم الثاني 2022

ونشرت جروبات الغش المختلفة، صور الأسئلة ونماذج الإجابة للمواد المختلفة التي يؤديها طلاب الدبلومات الفنية والشعب والتخصصات المختلفة، حيث تم تسريب أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية وإليكم صور الامتحانات: