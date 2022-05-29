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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700618/تراجع-اسعار-الحديد-والاسمنت-اليوم-للمستهلك-الأحد-29-5-2022-في-الأسواق

تستمر اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 29–5-2022 في الاستقرار النسبي، وذلكوفقًا للأرقام المعلنة من قبل شعبة مواد البناء بالقاهرة ومصانع الحديد والأسمنت، وذلك استمرارًا لحالة التراجع التي شهدتها اسعار الحديد والاسمنت الأيام الماضية، بعد موجة غلاء وارتفاع كبير في اسعار مواد البناء بشكل رهيب.

وينشر موقع دوت الخليج آخر تحديث لـ اسعار الحديد والاسمنت اليوم، بعد إعلانها من قبل المصانع وشعبة مواد الببناء، حيث سجلت اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار أمس السبت، وفيما يلي ننشر قائمة أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد..

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد في الأسواق

- سجل سعر مصنع حديد عز 18170 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع الحديد للصلب 18070 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع حديد المصريين 18070 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع الجيوشي للصلب 17900 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع حديد العشري 18000 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع حديد المراكبي 18050 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع حديد مصر ستيل 18000 جنيها للطن "أرض المصنع" - سجل سعر مصنع حديد الجارحي 17850 جنيها للطن "أرض المصنع"

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد

سعر الاسمنت في مصر اليوم الأحد

أعلنت شعبة مواد البناء عن أسعار الأسمنت اليوم الأحد، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 100 جنيه، والتي جاءت كالتالي:

- سعر شركة العريش للأسمنت 1050 جنيها للطن مقارنة بـ 1150 جنيها للطن أمس "سعر أرض المصنع". - سعر أسمنت السويدي المسلح 1550 جنيها للطن - سعر شركة النصر 1480 جنيها للطن - سعر شركة قنا 1340 جنيها للطن - سعر شركة السويس 1370 جنيها للطن

وبحسب شعبة مواد البناء، فإن سعر الطن يصل للمستهلك بسعر يبدأ من 1150 إلى 1200 جنيه لحساب مسافة النقل.

وأشارت شعبة مواد البناء إلى أن مصانع الأسمنت تسجل سعر الأسمنت بواقع 1200 جنيه للطن إلى 1250 جنيه للطن "تسليم أرض المصنع"، بينما يصل للمستهلك بقيمة 1350 جينها للطن إلى 1400 جنيها، لافتةً غلى أن الأسعار قد تختلف بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.