انت الان تتابع تفاصيل خبر تجرى اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 وطريقة الاستعلام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700591/تجرى-اليوم-رابط-نتيجة-قرعة-الحج-السياحي-2022-وطريقة-الاستعلام

تُجري وزارة السياحة والآثار، عصر اليوم الأحد، نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، حيث تقوم وزارة السياحة باختيار الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام، إلكترونيا بحضور الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، ولجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.

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ومع قرب إعلان الفائزين بتأشيرات الحج، تتزايد مؤشرات البحث عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، حيث يرغب المتقدمين للأداء فريضة الحج، في معرفة كيفية الاستعلان عن بيانات التسجيل الخاصة بهم، وهل تم اختيارهم ضمن الفائزين بتأشيرات الحج 2022 أم لا؟.

وأتاحت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة، تم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، يمكن للمواطنين من خلال تلك الخدمة، الاستعلام عن تفاصيل نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك من خلال الرابط التالي.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 في مصر

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 كالتالي:

- الدخول على الرابط التالي

- كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر

- الضغط على كلمة استعلام

- تظهر لك النتيجة

أسعار الحج السياحي 2022 في مصر

تنقسم رحلات الحج السياحي إلى قسمين المستوى الأول – 5 نجوم

وتتراوح الأسعارفي هذا المستوى، فيه من 177500 جنيه و 157 ألف و 500 جنيه، وتقسم أيضًا كالتالي:

- صف أول مباشرة أما الحرم: يبدأ سعر التأشيرة من 177 ألف و 500 جنيه

- صف ثاني" يبدأ سعر التأشيرة من 257 ألف و 500 جنيه قد بلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 2760 تأشيرة.

المستوى الثاني - الحج الاقتصادي

يبدأ سعر التأشيرة من 82 ألف و 500 جنيه، إلى 92 ألف و 500 جنيه. وبلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 60440 تأشيرة.

يجب التنويه على أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة تذاكر الطيران، بحسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة والطيران المدني.

ويلزم لحجز تأشيرة الحج، دفع قيمة جدية الحج، التي تكون سعرها 30 ألف جنيه للمستوى الـ 5 نجوم و 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

ضوابط الحج السياحي

- أن يكون المتقدم للحج السياحي لم سبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام، فتكون تلك الجهة هي الجهة الوحيدة التي تقدم لها الحج بالطلب.

- تلتزم شركات السياحة بالاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، إضافة إلى التأكد من حصول المسافر للحاج على كل الأوراق والاشتراطات الصحية التي لا يسمح له بالسفر بدونها.