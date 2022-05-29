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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700648/النائبة-سماء-سليمان-تطالب-بإنشاء-مركز-للانذار-المبكر-فى-ولاية-رئاسة-الجمهورية

طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، بإنشاء الدولة مركزا الإنذار المبكر يتبع رئاسة الجمهورية يكون قادرا علي التنبؤ بالأزمات والمخاطر المحتملة لوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الازمات قبل حدوثها.

دوت الخليج

النائبة سماء سليمان تطالب بإنشاء مركز للانذار المبكر تابع للرئاسة

وذلك أثناء مداخلتها في المناقشة العامة التي طالب بها النائب طارق نصير عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها علي الدولة المصرية في اطار وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقد اوضحت الدكتورة سماء سليمان بان العالم يعيش عدد من الازمات المتتالية مثل ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والازمة الاقتصادية التي كان لها تداعيات سلبية علي الشعوب في دول العالم وخاصة علي المستوي الاقتصادية. وقد لمست هذه التداعيات خبزنا اليومي وتعتمد الدولة المصرية علي استيراد القمح علي الدولتين المتحاربتين.

وقد افادت الدكتورة سماء ان هذه الازمة غير معروف مداها ومتي ستنتهي الامر الذي يتطلب من الجمهورية الجديدة ان تضع منظومة لتصبح الجمهورية صامدة امام الازمات وبالتالي رأت ان انشاء مركزا للانذار المبكر يتبع رئاسة الجمهورية للتنبؤ بالأزمات المحتملة لصانع القرار لاتخاذ القرارات التي من شأنها التعامل مع الازمة قبل حدوثها والحيلولة دون حدوث تداعياتها.

وقد نوهت النائبة سماء سليمان الي ان هدف الجمهورية الجديدة ان توفر الامن الاحتماعي للمواطنين وان تكون مؤسساتها اكثر قدرة علي الصمود امام الازمات من خلال منظومة من مراكز الفكر المتخصصة في وضع الاستراتيجيات ومراكز للدراسات المستقبلية ومراكز للانذار المبكر ومراكز لادارة الأزمات.