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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700647/صبورة-السيدة-دعوة-الرئيس-السيسي-لإطلاق-2023-عاما-للشباب-تأتي-إيمانا-لدورهم-في-بناء-مستقبل-أفضل

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، باقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق عام 2023عاما للشباب العربي، لافتة أن هذا الاقتراح يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية بمنظومة الشباب باعتبارهم شركاء التغيير لبناء مستقبل أفضل.

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وأضافت صبورة السيد، في بيان لها: الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم أولي اهتماما كبيرا بالشباب ومنحهم الفرصو للتعبير عن آرائهم، مؤكدة أنه من خلال ذلك تحققت العديد من الإنجازات غير مسبوقة وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بدور الشباب في التغيير نحو الأفضل.

صبورة السيدة: إطلاق 2023 عاما للشباب العربي ترجمة حقيقية بدورهم في بناء مستقبل يتواكب مع الجمهورية الجديدة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن اقتراح الرئيس السيسي بإطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي يعد ترجمة حقيقة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، من أجل إعادة الثقة مع هذه الفئة العريضة من المجتمع، وذلك لدورهم الرائد في بناء المستقبل الأفضل الذي يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

وأشارت صبورة السيد، إلي الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية من أجل إعداد جيل من الشباب قادر علي مواجهة التحديات والعقبات، من خلال تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات على أرض الواقع.

وتابعت عضو مجلس النواب: منذ الوهلة الأولي والرئيس السيسي يحرص علي تأهيل الشباب وتمكينهم الحقيقي، والدليل علي ذلك وجودهم الكبير في مختلف مؤسسات الدولة، لافتة أن الشباب أصبح لديهم فرصة للتعبير عن آرائهم، وأن هذه الفرصة لم تكن متاحة من قبل، مطالبة الشباب بالجد والاجتهاد والعمل من أجل بناء وطن ومستقبل أفضل يتماشي مع الجمهورية الجديدة.