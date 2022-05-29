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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700645/مدبولي-يلتقي-نظيره-الأردني-على-هامش-مشاركتهما-في-مبادرة-الشراكة-الصناعية-التكاملية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لقاءً مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن، وسفيري البلدين، على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

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رئيس وزراء الأردن يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلده ومصر

وخلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامي بين البلدين، والذى أُضيف إليه اليوم تعاون طموح فى إطار المبادرة الثلاثية.

وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، لتعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

مدبولي يشيد بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات والأردن

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن ثقته في أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية سوف تمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكداً فى هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.

وأضاف «مدبولي» أن المقومات الاقتصادية والصناعية التى تمتلكها البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات سوف تشكل قوة دفع هائلة فى سبيل تحقيق تطلعات دولنا نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.