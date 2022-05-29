انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التموين أمام الشيوخ:سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه.. ومن العام القادم الدولة ستتسلمه من الفلاحين مثل القمح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700644/وزير-التموين-أمام-الشيوخسعر-الأرز-لن-يزيد-عن-13جنيه-ومن-العام-القادم-الدولة-ستتسلمه-من-الفلاحين-مثل-القمح

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيه بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقال: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيه، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة. وزير التموين أمام الشيوخ:سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه.. ومن العام القادم الدولة ستتسلمه من الفلاحين مثل القمح وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات. وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح. وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا. وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين أمام الشيوخ:سعر الأرز لن يزيد عن 13جنيه.. ومن العام القادم الدولة ستتسلمه من الفلاحين مثل القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.