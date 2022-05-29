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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700643/جامد-أنا-من-يومي-محمد-رمضان-يطرح-فيديو-كليب-أغنيته-الجديدة-بلالين-فيديو

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "بلالين" الآن عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي من المتوقع أن تحقق مشاهدات عالية بعد ساعات قليلة من طرحها، والتي تحمس الجمهور بشكل كبير لها.

دوت الخليج يرصد لكم طرح الفنان محمد رمضان أغنية “بلالين” على قناته الرسمية

أغنية بلالين لـ محمد رمضان

وقد روج محمد رمضان لهذه الأغنية وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بإذن الله الساعة واحدة ظهراً كليب # بلالين ( جامد أنا من يومي ) على يوتيوب”.

وقد وشارك محمد رمضان أمس، الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس تصوير الكليب، وعلق عليها، كاشفا عن موعد صدور العمل، فقال: «بإذن الله معادنا بكرة الأحد الاسعار ١ الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية، كليب بلالين».

أغنية بلالين لـ محمد رمضان

يشار أن أغنية بلالين للفنان محمد رمضان من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ.

وصرح محمد رمضان على سبب اختيار اسم الأغنية، فقال: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

محمد رمضان في رمضان 2022

وفي سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان قد نافس ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار، وظهر الفنان محمد رمضان في شخصية ماهر رضوان، وشاركه عدد من النجوم مثل الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، وندي موسى وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.

ويخوض الفنان محمد رمضان تجربة فنية جديدة من خلال فيلمه “نمبر وان” اذ أعلن عنه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق عليه: “بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر ون تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر .. سينمات مصر و الوطن العربي تستعد لإستقبال يليق بجمهوري”