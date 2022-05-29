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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700642/شيرين-عبد-الوهاب-تستعد-لإحياء-حفل-ختام-مهرجان-قرطاج

وقع الإختيار على الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج وذلك في دورته الـ56 في دولة تونس، وجاء ذلك وفقا لما صرحته الفنانة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عبر خاصية ستوري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير شيرين عبد الوهاب في مهرجان قرطاج

وتقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل، باقة من أروع أعمالها الغنائية اذ من المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الدورة حتى الأن.

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ ساعات الجدل حول علاقتها بحسام حبيب، اذ خرجت لترد على أنباء عودتها لحسام حبيب، فقالت: “أساس الجواز والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت حقول”.

أخر تطورات علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

جدير بالذكر أنه كشف محامي حسام حبيب خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة أم بي سي مصر بأن الفنان حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب بعد أسبوعين من انفصالهما في 2021، وكانا يعيشان معا في منزل شيرين وفقا لما صرح به الفنان أثناء التحقيق معه في النيابة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد استعانت بالنجدة بسبب تعدي زوجها عليها وعلى بناتها في الفيلا التي تسكن بها، مشيرة إلى انه كان موجود لمناقشة اعمال فنية تجمعمها، لكنه تعدى عليها بالسب.

وأخرجت النيابة العامة الفنان حسام حبيب بكفالة 10 ألاف جنيها بتهمة السب والقذف وحيازة السلاح بعد انتهاء فترة ترخيصه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان تعليق الإعلامية لميس الحديد على هذا اللموضوع مختلف تمام، فقالت: “ممكن ناس كتيرة تقول مافيش وراكم غير أخبار الفنانين مين أتجوز ومين أتطلق وعلى فكرة الاسماء تصنع الاخبار في العالم كله إسم فنان أو نجم يصنع الخبر ويكون رقم واحد في محطات التلفزيون العالميه،لكن بالنسبة لنا قصة شيرين ليست قصة لمجرد فنانة لكنها قصة معبرة عن مشكلات المرأة شيرين ممكن تكون فنانة لكن في النهاية هي مرأة شأن اي مرأة تتعرض للضغط والتهديد وأحيانًا الابتزاز عندها مشكلة من زواجها وطلاقها”.

واختتمت كلامها، قائلة: “نتمنى أن تتفرغ لفنها وتتخلص من كافة مشاكلها”.