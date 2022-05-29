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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700641/محافظ-القليوبية-يعلن-تدشين-المرحلة-الثانية-من-تطوير-شارع-فريد-ندا-ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها في الاتجاهين امتداد كمين أتريب حتى الطريق الزراعي وامتداد كمين أتريب مرورا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة 30 مليون جنيه.

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جاء ذلك بحضور كلا من المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس أحمد الشيخ ممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة والمهندس حاتم أحمد ندا بشركة ديار للمقاولات.

إزالة أي معوقات بالطريق

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أي معوقات بالطريق حتى تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددا على ضرورة الدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي في كافة الأعمال التي تتم بالطريق في امتداديه.

وناشد الهجان، المواطنين بشارع فريد ندا خصوصا بامتداد مديرية الطرق والكباري بعدم انتظار سيارتهم في ذلك الشارع حتى الانتهاء من تطويره مطالبا رئيس المدينة بشن حملة لإزالة أي اشغالات أو تعديات على حرم الطريق.

أعمال التطوير

وتشتمل أعمال التطوير، رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتي كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدء من الكمين حتي كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة انارة حديثة.

كما تضمن التطوير، إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.