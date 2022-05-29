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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700640/القوات-المسلحة-تقضي-على-10-عناصر-إرهابية-شديدة-الخطورة-بشمال-سيناء

دوت الخليج

مقتل 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة

وصرّح المتحدث الرسمي، أنه في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة، للعناصر الإرهابية، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها.

وأضاف أنه نتيجة لمبادرة العناصرالإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون والاشتباك معها، تم التعامل معها من قبل رجالة القوات المسلحة، والتي أسفرت عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف، كما عثر على كميات كبيرة من مادة «tnt» شديدة الانفجار، وعددًا من الأجهزة اللاسلكية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم التحفظ على جثث العناصر الإرهابية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصاب قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية، وعدد 2 خزنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

واختتم: «هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر».