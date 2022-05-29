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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700637/جدل-بالخطة-و-الموازنة-بسبب-نسب-النمو- بالايرادات-الضريبية-المدرجة-بمشروع-الموازنة-الجديدة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حالة من الجدل بسبب نسب النمو بالايرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة والتي تقترب من تريليون و 200 مليار جنيه بزيادة تقترب من ال40 % مقارنة بالعام المالي 30يونيو 2021 والذي تحقق فعليا فيه إجمالى حصيلة الضرائب فى الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه والمتوقع في 2022/6/30 وقدرة 950 مليار.

دوت الخليج

جدل بالخطة و الموازنة بسبب نسب النمو بالايرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاحد، بحضور علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.

وشهد الاجتماع توجيه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،تساؤلا خلال الاجتماع الي علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية بشأن كيفية احتساب الوزارة لتريليون و 200 مليار جنيه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، قائلا: " تصل معدلات نمو الايرادات في الظروف العادية 12% .. فكيف تتجاوز نسب النمو 26% ان تكون في الظروف الغير عادية التي نمر بها وتمر بها كل القطاعات التجارية والصناعية حاليا في ظل ارتباك الأسواق عالميا »

و عقب علي السيسي رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية بأنه لا يجوز ان نقارن اكثر من عام بمعني لا يمكن ان اقارن منذ 2021 وحتي 2023 فذلك يتجاوز العاميين.

ورد عليه النائب مصطفي سالم انه قارن بين اكثر من عام لعدم توافر لديه رقم بايردات 30يونيو 2022 ، رغم اقترابنا من نهاية العام المالي ، مطالبا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وعقب رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية انه من المتوقع ان يصل الي 950 مليار جنيه خلال 30/6/2022.

و قال: " مازال هناك تسويات تتم مع بعض الوزرات والجهات السيادية ، بالاضافة الي توسيع وتطوير القاعدة الضريبية من خلال الربط الالكتروني والفاتورة الالكترونية والذي من المفترض ان ينتج عنها زيادة في الحصيلة.