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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700636/أمين-سر-لجنة-القوى-العاملة-بالبرلمان-تعلق-على--اقتراح-الرئيس-السيسي-بإنشاء-اتحاد-للشباب-العربي

أشادت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه مع وزراء الشباب والرياضة العرب، بإطلاق 2023 عاما للشباب العربي، مؤكدة ان قطاع الشباب يمثل بعد أساسي للأمن القومي للدول العربية، إضافة إلي أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على بناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.

دوت الخليج

أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: اقتراح الرئيس السيسي بإنشاء اتحاد للشباب العربي يؤكد حرصه على نقل التجربة المصرية فى تمكين الشباب للأشقاء العرب

وثمنت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات للمحررين البرلمانيبن، دعوة الرئيس السيسي لدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، موضحة أن انشائه بمثابة جسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم للتعرف عن قرب على الثوابت المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة عربية شقيقة، فضلا عن انه يؤكد سعي الرئيس السيسي لنقل التجربة المصرية الناجحة فى تمكين الشباب للأشقاء العرب.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي حديث الرئيس السيسي، وتشديده على ضرورة استغلال الطاقات الإيجابية وتعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، فى تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار المتطرفة الهدامة، التي تسعي لتدمير مقدرات وكيان الدول.

وأشارت عضو البرلمان، الدكتورة ألفت المزلاوي، إلي تشديد الرئيس السيسي على ضرورة توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة متسارعة، تؤثر على وجود فرص العمل، مما يتطلب مساعدة الشباب على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.