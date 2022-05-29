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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700631/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-مؤمن-معاذ-لإنشاء-مستشفي-باريس-المركزي-بالوادي-الجديد-للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد ، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مستشفي باريس المركزي بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

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وأكد الدكتور مؤمن معاذ، في اقتراحه، أن مستشفى باريس المركزي المراد إنشاؤها حالياً عبارة عن وحدة صحية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تخدم أهالي مدينة باريس والتي تبعد عن مدينة الخارجة حوالي 100 كيلو متر .

وأضاف معاذ: وأيضاً تبعد عن قرى الأربعين والشبة في الاتجاه الآخر حوالي 100 كيلو متر أيضاً ، ويأتي تنفيذ إنشاء مستشفى باريس المركزي في إطار التخفيف من معاناة الأهالي للسفر إلى مدينة الخارجة لتلقي العلاج اللازم في الحالات المرضية .

وتابع: ذالك علماً بأنه قد صدر قرار الدكتور وزير الصحة رقم ٩١٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن الموافقة على إنشاء مستشفى باريس المركزي وقامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 33600 م تعادل مساحة 8 أفدنة بمركز ومدينة باريس لإنشاء مستشفى ومبنى مرفق إسعاف وسكن للأطباء وأسرهم بهدف جذب الأطباء ، وحتى الآن لم يتم تنفيذ المستشفى على الرغم من صدور قرار بإنشائها ، وهو ما يعد تهاوناً وعدم اهتمام بالصحة العامة لسكان المناطق الحدودية والنائية .

رأى اللجنة

استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من أبناء محافظة الوادي الجديد وذلك لعدم وجود مستشفى بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد مراعاة لظروف وطبيعة تلك المنطقة الحدودية والنائية . وعليه فقد أوصت اللجنة بـ::-

-إدراج مشروع إنشاء مستشفى باريس المركزي بمدينة باريس - محافظة الوادي الجديد ، في الخطة الاستثمارية للعام المالي ۲۰۲۲-۲۰۲۳ على رأس أولويات مشروعات وزارة الصحة والسكان ، مع توفير المخصص المالي اللازم لتنفيذ المستشفى.

-سرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية المعدلة بمعرفة جامعة عين شمس ، للبدء في مراحل تنفيذ مستشفى باريس المركزي للتخفيف من معاناة أهالي تلك المنطقة الحدودية .