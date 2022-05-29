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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700627/رئيس-قطاع-الموازنة بوزارة-المالية-أجور-العام-القادم-ستصل-لـ-400مليار-جنيه

قال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يستهدف الوصول الي نسب عجز 6.1% من الناتج المحلي، بالاضافة الي تحقيق فائض اولي 1.5٪؜ واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.

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«رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية»: اجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه

و أضاف “رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية”، أن اجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة علي مجموع المصروفات والتي تشمل 2.070تريليون جنيه للسلع والخدمات والاجور بالاضافة الي خدمة الدين .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.

و لفت السيسي الي ان بند الاجور في مشروع الموازنة الجديد من المتوقع ان يصل إلي 400مليار جنيه مقابل 361مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39مليار جنيه بنسبة بلغت 11%. ولفت الي ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري.

واضاف ان قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع ان تصل الي 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.