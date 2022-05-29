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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700626/مصرع-سيدة-دهسا-أسفل-أتوبيس-بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت ابنتها بإصابات خطيرة، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات أتوبيس إحدى الشركات المخصص لنقل العمال داخل المنطقة الحرة العامة للاستثمار، الواقعة على طريق عز الدين بالإسماعيلية.

دوت الخليج تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات "اتوبيس" نقل للعمال، واصابة نجلتها وتحديدا أمام مصنع "دبي" للملابس بالمنطقة الحرة العامة ووفاتها في الحال. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث. ووصلت تعزيزات من قوات الشرطة إلي محيط المنطقة بالتزامن مع وصول سيارات نقل العمال لفرض السيطرة الأمنية بمكان الحادث. نقل المصابة للمستشفى ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف لنقل المصابة إلى المستشفي والمتوفاه إلى المشرحة. وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية. الإدارة العامة للمرور يشار أن الإدارة العامة للمرور وزعت عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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