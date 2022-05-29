انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خسارة ليفربول.. عزيز الشافعي يدعم محمد صلاح: "لسة هيحقق أكتر من اللي حققه بكتير" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700624/بعد-خسارة-ليفربول-عزيز-الشافعي-يدعم-محمد-صلاح-لسة-هيحقق-أكتر-من-اللي-حققه-بكتير

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على دعم لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، بعدما طاله الحزن أمس نتيجة فوز ريال مدريد على فريقه ليفربول وتقدمهم بهدف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعم عزيز الشافعي لـ محمد صلاح

وكان من بين الداعمين لـ محمد صلاح، الملحن عزيز الشافعي، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فضل لاعب مصري على مدار التاريخ .. ولسه كمان تاريخه بيتكتب ولسه يقدر يحقق أكتر من اللي حققه إن شاء الله كل الفخر و الدعم والحب و التقدير والاحترام”.

نجوم الفن يدعمون محمد صلاح

ودعم عدد كبير من نجوم أخرين الفنان محمد صلاح، اذ كتب الفنان محمد هنيدي: “عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه او اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل اداءك في التلفزيون وبيوصفك بالافضل في منطقتك في العالم، عشان كدة بقى عايز أقول حاجة ... بقالي فترة بشوف بعض الشباب اللي بيحاول يسخر او يقلل من صلاح ... يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح او بيشجعوا فرق منافسه ...من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه”.

وتابع: “بس الفكرة ليه تقلل او تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟ .. صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي ع الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر ... لغاية لما وصل انه بقى ينافس على الأفضل في العالم، صلاح زينا وشبهنا .. ماتولدش في بقه معلقه دهب .. قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف انه حلمه وهدفه مستحيل يتحقق ... صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة ... مثال انك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك ... تكون الأفضل في العالم .. الفكرة مش في الشخص”.

واختتم حديثه: “الفكرة في الفكرة نفسها ... ان يكون عندنا شخص واشخاص طبعا في مجالات كتير تانيه زيه... قدروا يحققوا اللي انت واحنا كنا شايفينه مستحيل .. فالحب والتقدير لصلاح.. مش حب لشخص ..حب لفكرة ونجاح.. وهاردلك لصلاح”.

بينما كتبت الفنانة حنان مطاوع: “في الحواديت والأساطير البطل مكنش بيكسب على طول، بس الأكيد أنه على طول بطل شكرًا يا صلاح وهارد لاك”.