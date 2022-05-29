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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /700621/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-عصام-هلال-لإمتداد-خط-مترو-الانفاق-بمناطق-جنوب-الجيزة-للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام هلال، بشأن إمتداد خط مترو الأنفاق بجنوب الجيزة( مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية، مركز البدرشينن، مركز العياط، مركز الصف، مركز أطفيح)"،للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

إمتداد خط مترو الانفاق بمناطق جنوب الجيزة

ويستهدف المقترح برغبـة إقتراح إمتـداد خـط مترو الأنفـاق بجنـوب الجيزة ( مركـز أبوالنمرس ، قســم الحواميديـة ، مركز البدرشـــــــين ، مركز العيــا ، مركز الصـف ، مركز أطفيح ) " وذلك لعدة أسباب منها :

1-هذه المناطق ذات كثافـه سـكانيه مرتفعـه تحتـاج إيجـاد حـلـول للقضـاء على أزمـة قلة وسائل المواصلات في منطقه تعتبر نصف محافظة الجيزه .

2-رغبـة الأهالي في مـد خـط المترو مـن المنيب إلى جنوب الجيزه للمساهمه في حل أزمـة المواصلات في تلك المنطقه . مد خط المترو بجنوب الجيزة على مرحلتين لتقليل التكلفه .

3-تكلفـة مـد خـط المترو لجنـوب الجيزة لـن تكلـف الـدولـه الكثير لـوجـود خـطـوط سكك حديديه على امتداد المراكز .

4- على الدولـه أن تـدرس مـد خـطـوط المترو لمنطقـة جـنـوب الجيزه كـخـط أرضـى ولـيـس خط أنفاق لتقليل التكلفه .

رأى اللجنة وتوصياتها

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع على نصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخلية للمجلـس وكافـة القـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفرت عنـه مناقشـات السيد النائب مقـدم الإقتراح برغبـة وأعضاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فـقـد إنتهت إلى الآتي :

- ترى اللجنة الموافقة على المقترح المقدم من النائب عصام هلال بشأن إقتراح إمتداد خـط مـتـرو الأنفـاق بجنـوب الجيزة ( مركـز أبوالنمرس، قسـم الحواميديـة، مركز البدرشين، مركز العياط، مركز الصف، مركز أطفيح ).

- وتوصى اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلـس الـوزراء لتكليف الجهات المعنية بإعادة النظر في الوضع مرة أخرى وسيكون الحكم الفاصل في هذا الموضوع هو الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لأنـه جهـه رسـمية يعتد بتوثيقها الذي سيحدد حجم ا السكانية في المناطق المراد مـد خـط المترو إليها وطبقا لهذه الإحصائية سيوضع هذا المقترح في الخطة الإستثمارية المستقبلية للهيئة العامة للإنفاق .