القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة فى شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:30 مساءً - تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة تلك العناصر الإرهابية، بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 فرد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من (الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية)، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة، للعناصر الإرهابية فى شمال سيناء.

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه وعدد 2 خزنة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر .