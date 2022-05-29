الإعلامية مها الوكيل تتسلم عضوية الأمم المتحدة من جنيف.

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:25 مساءً - تسلمت الإعلامية مها الوكيل رئيس مؤسسة السلام للثقافة والحوار كارنيه الأمم المتحدة من جنيف وذلك بعد إنضمامها لعضوية اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالأمم المتحدة حيث سافرت لسويسرا لتسليم أوراق إعتمادها بالأمم المتحدة مبعوثة من اتحاد المبدعين العرب .

وتعبر مها الوكيل عن مدى سعادتها البالغة من خلال حصولها على عضوية اتحاد المبدعين العرب وتبعية الأمم المتحدة والتي سوف تكون بداية قوية لفتح آفاق عالمية يتم من خلالها تبادل الخبرات و تضافر الأفكار من خلال الاطلاع على التطورات على الصعيد الدولي وذلك لخدمة المجتمع العربي أجمع. وتقول الوكيل أن إنضمامي إلى عضوية اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية لهى النواة الفعلية للعديد من الأهداف والطموحات التي كنت أتمنى تحقيقها

لذا فإنني أتقدم بخالص الشكر والعرفان للإعلامي الدكتور /أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب على ما يقدمه من يد العون لفتح آفاق جديدة ورفيعة المستوى لكافة المبدعين و الإعلاميين على مستوى الوطن العربي .

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد نور بخالص التهاني والتبريكات للإعلامية مها الوكيل رئيس مؤسسة السلام للثقافة والحوار وذلك بانضمامها إلى فريق المبدعين العرب متمنيا لها مزيد من التقدم والازدهار ومسيرة عطاء مثمرة من أجل وطننا العربي الغالي.