الهجان يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها فى الاتجاهين امتداد كمين أتريب حتى الطريق الزراعى وامتداد كمين أتريب مرورًا بمديرية الطرق والكبارى حتى كورنيش الرياح التوفيقى بتكلفة 30 مليون جنيه.





وتشتمل أعمال التطوير رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبى من الطريق الزراعى فى الاتجاهين حتى كوبرى المصنع الحربى، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبرى المصنع الحربى حتى كمين أتريب وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدء من الكمين حتى كورنيش الرياح التوقيقى (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة، وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، كما تشمل أعمال التطوير رصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالى طول 2 كيلو متر وإجمالى مسطح 32 ألف متر مسطح.

من جانبه، وجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أى معوقات بالطريق حتى تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، مشددا على ضرورة الدقة فى التنفيذ ومراعاة المظهر الحضارى والجمالى فى كل الأعمال التى تتم بالطريق فى امتداديه.

وناشد المحافظ المواطنين بشارع فريد ندا خصوصا بامتداد مديرية الطرق والكبارى بعدم انتظار سياراتهم فى ذلك الشارع حتى الانتهاء من تطويره، مطالبا رئيس المدينة بشن حملة لإزالة أى إشغالات أو تعديات على حرم الطريق.