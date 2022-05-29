الرئيس العام للرهبنة الكرملية فى العالم يزور سانت تريزا بشبرا

جدة - نرمين السيد - كان فى استقباله الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملى، المفوض العام السابق للرهبنة بمصر، وعدد من الآباء الكرمل.

وسيشارك الأب ميجيل مساء اليوم الأحد، فى صلاة القداس الإلهى، التى يترأسها الأب مخول فرحا، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتقال الأب إيليا الكرملى، فى سانت تريزا.