«القومى للحوكمة» يقدم «ويبينار» بمشاركة 20 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن سلسلة من الموضوعات المتنوعة المقدمة للعاملين بالجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح، بمشاركة 62 متدربا يمثلون 20 دولة إفريقية، استكمالاً لنشاطات النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية "AWLP3".

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، فى بيان لوزارة التخطيط، إن الويبينار تضمن التعرف على ضرورة العمل المناخى المشترك والمسؤولية الجماعية ودور الحلول المحلية وسد الفجوات بين الجنسين نحو انتقال عادل ومستدام من خلال السياسات، والتمثيل العادل، والبيانات، والصحة، والتعليم.

وأكدت المدير التنفيذى للمعهد أن الأزمات المناخية والبيئية الراهنة تؤثر على كل دول العالم، مشيرة إلى أهمية الحد من تلك المخاطر بالتركيز على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية، بما فى ذلك التأهب لمواجهة تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافى منها.

من جانبها، أشارت مدير شبكة "تنمية" التابعة للمعهد الدكتورة حنان رزق إلى أهم النقاط التى تم إلقاء الضوء عليها فى الويبينار، موضحة أهمية الحاجة إلى ثورة الاستدامة، حيث تتضافر جهود القطاعات الثلاثة، العام والخاص والمجتمع المدنى، من أجل وضع خطة شاملة للعمل المناخى من سياسات واستثمارات ومبادرات يدعمها كل فئات المواطنين النشطاء، الذين يستشعرون أهمية دورهم ومسؤولياتهم لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وتضمنت الدول الإفريقية المشاركة في الويبينار كلا من نيجيريا، تنزانيا، كينيا، زيمبابوى، بوركينافاسو، أوغندا، مالوى، كونغو الديمقراطية، جنوب السودان، جنوب إفريقيا، توجو، الكاميرون، الجابون، جامبيا، الصومال، بروندى، الجزائر، رواندا، تشاد، جيبوتى، بالإضافة إلى مصر.