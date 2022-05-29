التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعلن أبرز نجاحاته فى الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - أكد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم، أن منظمات المجتمع المدنى أحد أهم دعائم التقدم فى الدول، حيث يأتى ذلك انطلاقا من دورها فى دعم جهود التنمية والاستقرار بكونها أحد أهم أدوات تعبئة المواطنين للعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية المختلفة للوصول إلى أكبر معدلات الإنجاز المرتقب فى الملفات المختلفة وتحقيق حالة من الاستقرار لجميع المواطنين.





ولفت إلى أنه وقع ميثاق شرف، خلال الفترة الماضية، بوجود 24 كيان عضو ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى وكذلك بعض الكيانات الخدمية، حيث يمثل ذلك محاولة جادة لتحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدنى وبعضها البعض، وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر لتحقيق أكبر عائديصب فى صالح المواطن المصرى. وعن المراحل التجهيزية لـ "ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى"، أوضح أنه فى 28 فبراير 2022 تم بدء الخطوات التنفيذية حيث تم عقد5 لقاءات تحضيرية فى الغرفة المركزية لحياة كريمة مع ممثلى كبرى منظمات المجتمع المدنى والأهلى لتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركى تتوافق عليه جميع الجهات المشاركة. وبيّن أنه فى 23 مارس 2022 تم توقيع الوثيقة من قبل 23 جمعية ومؤسسة أهلية ومستشفى بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يعتبر ـ وفقا لقانون العمل الأهلى ـ قمة هرم العمل التطوعى فى مصر، حيث يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا كممثلين للجمعيات المنتشرة فى كل ربوع مصر.

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