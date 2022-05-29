انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد فريد " نائب التنسيقية" يطالب بتحرير التجارة : " المصريين ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700616/محمد-فريد--نائب-التنسيقية-يطالب-بتحرير-التجارة---المصريين-ينفقون-ثلث-دخلهم-على-الغذاء

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما ورخاءا وتقدما.

دوت الخليج

محمد فريد " نائب التنسيقية" يطالب بتحرير التجارة : " المصريين ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء”

وأضاف فريد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز.

وتابع :" الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية وقبلها الاغلاقات الكبيرة في الصين المستمرة إلى يومنا تتجلى لنا هذه الحقيقة ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الازمة الغذائية التي باتت تهدد العالم و تضرب الأفقر والأكثر هشاشة".

واستطرد :" في هذا السياق قامت الحكومة تخصيص 90 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعي مع أنه من المتوقع أن تكون تكلفة الدعم في العام المالي الذي سينتهي خلال أيام 98 مليار جنيه وهنا أود أن أسأل الحكومة هل هذه المخصصات نتيجة ما قامت به الحكومة من سياسات التحوط التي أعلنت أنها تدرسها في نهاية العام الماضي أم هي نتيجة وفورات من تنقية بطاقات التموين و ما هي خطة الوزارة نحو استمرار عملية التنقية خاصة في ظل هذه الأزمة حيث لا يجب ان يحصل غير مستحقي الدعم على الدعم بينما يضرب التضخم الأفقر والأكثر احتياجا"

وتساءل وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ:" ما هو موقف البورصة السلعية والتي كان من المقرر افتتاحها هذا العام التي من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في ضبط أسعار وتوافر السلع".

وطالب فريد بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية والغير جمركية خاصة على السلع الغذائية فمن غير المعقول أن تساهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم الحصول على الغذاء".