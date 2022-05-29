انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يبحث أزمة الغذاء مع وزير التموين.. نصير: تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية ودعـم الفلاحين..وحلاوة يطالب بالتوسع فى المعارض..وفوزى:ردع المُستغلين ضرورة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700609/الشيوخ-يبحث-أزمة-الغذاء-مع-وزير-التموين-نصير-تستتبع-بالضرورة-إعادة-النظر-بشأن-السياسة-الزراعية- ودعـم-الفلاحينوحلاوة-يطالب-بالتوسع-فى-المعارضوفوزىردع-المستغلين-ضرورة

وكيل الشيوخ بمناقشات أزمة الغذاء:لابد من ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يبحث أزمة الغذاء مع وزير التموين.. نصير: تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية ودعـم الفلاحين..وحلاوة يطالب بالتوسع فى المعارض..وفوزى:ردع المُستغلين ضرورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.