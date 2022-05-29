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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700606/لينك-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الغربية-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

مع بدء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة، تزايد معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بشكل عام ونتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بشكل خاص، حيث تعد من أكبر المحافظات والتي تضم عدد كبير من طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب وطالبة، لذلك يكثر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الغربية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية بالاسم فقط

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة الرتبية والتعليم بممحافظة الغربية، أنه جارٍ الآن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ورصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أنه سيتم الأعلان فورًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، كما سيتم اعتماد أسماء أوائل الطلاب، خلال الساعات المقبلة.

ومع تزايد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2022، أكد وكيل وزارةالتربية والتعليم أنه سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي لمديرية الغربية للتربية والتعليم، واعتمادها في كافة الإدارات، فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من محافظ الغربية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، سابقًا، أن إعلان نتائج الشهداة الإعدادية يتم بنظام اللامركزية، حيث تقوم كل محافظة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 رسميًا على حدة، عقب انتهاء كل محافظة من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتصحيح كافة المواد، حيث تحدد كل محافظة موعد بداية وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويقوم كل محافظ باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال التصحيح بكل دقة؛ لضمان حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالرقم القومي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت في حوالي 412 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، وأن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها فور اعتمادها بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، كما نفى أي شائعات بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الغربية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 البوابة الإلكترونية

أوضحت وزراة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هـــنـــا.

2- اختيار مديرية تعليم الغربية.

3- اختيار أيقونة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

4- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- الضغط على إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب فور اعتماداها من محافظ الغربية وإتاحتها على موقع المديرية.