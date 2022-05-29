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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700604/شحاته-أبو-زيد-توطين-الصناعة-يكفل-زيادة-الصادرات-المصرية-و-يقلل-الاعتماد-علي-المنتجات-المستوردة

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامات كبيرا بتوطين التصنيع والاعتماد على المنتج المحلي، لافتا أن الدولة تحرص علي دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، من أجل زيادة نمو الاقتصاد.

دوت الخليج

النائب شحاته أبو زيد: توطين الصناعة يكفل زيادة الصادرات المصرية

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن الدولة المصرية تحرص علي تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد، من أجل توفير العملات الأجنبية، وذلك في ظل إمكانية تصنيع بعض المكونات المحلية فى مصر لأكثر من قطاع، لافتا أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم فى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

توطين التصنيع المحلي يعود بنتائج إيجابية علي الاقتصاد المصري

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: توطين التصنيع المحلي يعود بنتائج إيجابية علي الاقتصاد المصري ولعل أهمها توفير منتجات للسوق الداخلي؛ الأمر الذي يقلل الاعتماد علي المنتجات المستوردة، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتوسع نحو إنشاء العديد من المجمعات الصناعية التي من شأنها تساهم في زيادة الإنتاج، فضلا عن توفير وخلق فرص عمل للشبابا.

أكد أبو زيد، أن توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى يعد ضمن أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها من أجل تنفيذ خطتها الشاملة التي تنشدها، لافتا أن توطين الصناعة يكفل زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد ويحول مصر لمركز إقليمى للصناعات الوطنية.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن توطين الصناعة يعد أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين من أجل الاستفادة من خبرات الدول الأخري، مؤكدا أن الرئيس السيسي سعى إلى تحقيق ذلك منذ توليه مقاليد الحكم.