انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق الشناوي يثير الجدل حول سمير صبري: "مخلفش وحكاية ولاده دي ممكن شطحة خيال" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700596/طارق-الشناوي-يثير-الجدل-حول-سمير-صبري-مخلفش-وحكاية-ولاده-دي-ممكن-شطحة-خيال

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير طارق الشناوي وحديثه المثير للجدل عن سمير صبري

وقال طارق الشناوي في تصريحات تليفزيونية: “سمير صبري لم ينجب، فوصيته المعلنة مقالش فيها إن الميراث لـ ابنه، وأوصى بتوزيعه على أولاد أخته، فلو عنده فعلا ولد كان أكيد هيقول، مش ممكن كان هيغفل بأنه يكتب في الوصية أن يبقى الميراث لابنه الوحيد”.

وتابع: “سمير صبري ممكن يكون أتجوز، لكن حكاية الإنجاب دي ممكن تكون شطحة خيال عادي بتحدث أحيانًا، لو خلف كان لازم يقول في الميراث، لكنه لم يذكر هذا، ولو ابنه فعلًا موجود كان لازم هيقول حاجة عن والده”.

طارق الشناوي وسمير صبري

وكان قد أكد طارق الشناوي: “أتصور أن مسألة زوجته صحيحة، لكن ابنة مسألة فيها شك، والمخرج محمد تركي قال إن سمير أوصاه بأن يُغسله، وقال إنه معندوش أولاد، لو كان في أولاد كان قال، وكنا سمعنا ابنه بيتكلم عنه”.

وفاة سمير صبري

جدير بالذكر أنه رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء الجمعة الماضي.

وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم، وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

الفنان سمير صبري

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية، أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.