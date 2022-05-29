وكيل الشيوخ بمناقشات أزمة الغذاء:لابد من ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة«فيديو وصور»

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700593/وكيل-الشيوخ-بمناقشات-أزمة-الغذاءلابد-من-ردع-القلة-التي-تستغل-الأوضاع-لتحقيق-مكاسب-غير-مبررةفيديو-وصور

توجهت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية لما يبذله من مجهود يفوق الوصف في ظل ظرف استثنائي لا تمر به مصر وحدها بل العالم اجمع ، و الشكر واجب أيضا للزملاء الاجلاء الذين طرحوا للمناقشة هذا الموضوع البالغ الأهمية و الخطورة في مثل هذا التوقيت.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، مؤكدة على أنه لعل أول ما يمكن أن يلفت النظر في هذا الإطار أن الدولة و على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إتخذت مبكرا من الإجراءات ما كان كفيلا بمواجهة الأزمة بشكل يؤكد أن الأمر بالفعل يتعلق بالأمن القومي و أنه لا يحتمل التراخي و هي ذات الاستراتيجية التي باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية في الجمهورية الجديدة

وقالت أيضا ما يلفت النظر أيضا أن محاولات الحكومة لم تكن فقط لتوفير السلع الأساسية و ضمان عدم حدوث أية ازمات بها لفترة وصلت على الأقل إلى ستة أشهر ، لكنها أيضا تمكنت من السيطرة على مساحة بالغة من تزايد الاسعار بما جعل من الممكن على فئات المجتمع الاكثر احتياجا للمساندة ، التعامل بقدر معقول مع الزيادة الواقعة ، و هو ما يحسب لها تماما .

وقال هذا من جانب ، و من جانب آخر ، اتصور ان الامر يحتاج إلى سعي هادف في اتجاهين :الاول : هو تنمية وعي المواطن بضرورة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعاطي مع احتياجاته و هذا للعلم يتبع في أكثر المجتمعات وفرة و غنى والثاني : هو ضرورة تنظيم حملات مكثفةلضمان تعاون التجار مع مقتضيات الموقف ، و ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

وكيل الشيوخ بمناقشات أزمة الغذاء:لابد من ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

وقال أيضا اتصور ان الأزمة الحالية مثلما تمثل تحديا كبيراً فإنها تحمل في طياتها العديد من الفرص ، و ربما أهمها ما تمثله من حافز لتكثيف جهود استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الغذائية بما يحمله ذلك من تعزيز مهم للأمن الغذائي وعلى اي الأحوال ، اتصور ان الموقف يحتاج بالفعل تكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة بأمان ، و الارتقاء إلى مستوى الحدث ، الذي أبدت الحكومة بشأنه أقصى درجات المسؤولية.