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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700587/بشرى-سارة-الآن-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الشرقية-2022-بالاسم

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة الشرقية يوم 26 مايو الماضي، والتي بدأت يوم السبت 20 مايو، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم وخطوات معرفتها، حيث تزايد البحث بمحركات البحث عن طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية، خاصة بعد ظهور نتيجة الصق الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات على مدار الأيام الماضية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم فقط

وخلال الساعات الماضية، كشف رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للترم الثاني، عقب اعتمادها من محافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب خلال ساعات، ثم سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا في الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، سابقًا، أن كل محافظة ستقوم بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 رسميًا على حدة، عقب انتهاء كل محافظة من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتصحيح كافة المواد، طبقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة، حيث تحدد كل محافظة موعد بداية وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويقوم كل محافظ باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال التصحيح بكل دقة؛ لضمان حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالرقم القومي

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والتي أكد مصدر مسئول أنها من المفترض أن يتم اعتمادها خلال الأسبوع الأول من يونيو، وكانت محافظة الجيزة وجنوب سيناء من أوائل المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا خلال الأيام الماضية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

أوضحت وزراة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر موقع مديرية الشرقية التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب فور اعتماداها من محافظ الشرقية وإتاحتها على موقع المديرية.