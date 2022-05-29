تداول 5 آلاف و225 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، أن إجمالى حركة الصادرات بلغ 2131 طن بضائع عامة ومتنوعة، و87 شاحنة، بينما بلغ إجمالى حركة الواردات 3094 طن بضائع عامة ومتنوعة، و221 شاحنة، و32 سيارة ملاكى.

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة AT27 جنسية (بالو) توكيل (ميد شيبنج) قادمة فارغة من العقبة لشحن فوسفات، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بعدد 62 شاحنة بحمولة 1272 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنات فارغة و7 سيارات ملاكى، والسفينة (أمل) بإجمالى 86 شاحنة بحمولة 1487 طن بضائع عامة ومتنوعة و22 شاحنة فارغة و23 سيارة ملاكى.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالى 15 شاحنة بحمولة 335 طن بضائع عامة و30 شاحنة فارغة و2 سيارة ملاكى، ومغادرة العبارة (سيناء) والعبارة (بريدج) بإجمالى 87 شاحنة بحمولة 2131 طن بضائع عامة.